Євросоюз підпише угоду про Brexit у п'ятницю
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Шарль Мішель 24 січня підпишуть угоду про вихід Великобританії з ЄС. Про це заявив спікер фон дер Ляєн Ерік Мамер на брифінгу в Брюсселі, передає кореспондент УНН.
"Завтра, 24 січня, президент фон дер Ляєн разом з паном Шарлем Мішелем, президентом Європейської Ради, підпишуть угоду про вихід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з Європейського Союзу і Європейського співтовариства з атомної енергії", - сказав спікер.
За його словами, точний час підписання буде оголошено пізніше.
Як повідомлялося в УНН, напередодні британський парламент затвердив законопроект про Brexit.