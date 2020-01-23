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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Евросоюз подпишет соглашение о Brexit в пятницу

Киев • УНН

 • 13158 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель 24 января подпишут соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Об этом заявил спикер фон дер Ляен Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе, передает корреспондент УНН.

Евросоюз подпишет соглашение о Brexit в пятницу

"Завтра, 24 января, президент фон дер Ляен вместе с господином Шарлем Мишелем, президентом Европейского Совета, подпишут соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского сообщества по атомной энергии", - сказал спикер.

По его словам, точное время подписания будет объявлено позже.

Как сообщалось в УНН, накануне британский парламент утвердил законопроект о Brexit.

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