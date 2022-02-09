Королева Данії Маргрете II захворіла на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Королева Данії Маргрете ІІ 8 лютого дістала позитивний тест на коронавірус. Про це повідомила пресслужба її резиденції, інформує УНН.
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81-річна королева має легкі симптоми, вона перебуває на самоізоляції у своїй резиденції Амалієнборг.
Як зазначили, заплановану поїздку до Норвегії, яка мала відбутися 9 лютого, Маргрете скасувала. У пресслужбі запевнили, що королева дотримується рекомендацій лікарів.
Додамо
Маргрете ІІ — королева з 14 січня 1972 року та третя онука короля Крістіана X. Її батьки — король Данії Фредерік IX і королева Інгрід, уроджена Принцеса Швеції.
Чоловік Маргрете, принц Генрік Данський, помер у 2018 році.
Нагадаємо
Сьогодні, 9 лютого, стало відомо, що король Іспанії Філіп VI також заразився коронавірусом.