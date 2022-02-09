Королева Дании Маргрете II заболела COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Королева Дании Маргрете II 8 февраля получила положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба ее резиденции, информирует УНН.
Детали
У 81-летней королевы легкие симптомы, она находится на самоизоляции в своей резиденции Амалиенборг.
Как отметили, запланированную поездку в Норвегию, которая должна была состояться 9 февраля, Маргрете отменила. В пресс-службе заверили, что королева придерживается рекомендаций врачей.
Добавим
Маргрете II — королева Дании с 14 января 1972 года и третья внучка короля Кристиана X. Ее родители — король Дании Фредерик IX и королева Ингрид, урожденная Принцесса Швеции.
Муж Маргрете, принц Хенрик Датский, умер в 2018 году.
Напомним
Сегодня, 9 февраля, стало известно, что король Испании Филипп VI также заразился коронавирусом.