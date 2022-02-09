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15 марта, 19:03 • 103175 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 135319 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119037 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112885 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102415 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100270 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88016 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Королева Дании Маргрете II заболела COVID-19

Королева Дании Маргрете II заболела COVID-19

Киев • УНН

 • 46070 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Королева Дании Маргрете II 8 февраля получила положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба ее резиденции, информирует УНН.

Детали

У 81-летней королевы легкие симптомы, она находится на самоизоляции в своей резиденции Амалиенборг.

Как отметили, запланированную поездку в Норвегию, которая должна была состояться 9 февраля, Маргрете отменила. В пресс-службе заверили, что королева придерживается рекомендаций врачей.

Добавим

Маргрете II — королева Дании с 14 января 1972 года и третья внучка короля Кристиана X. Ее родители — король Дании Фредерик IX и королева Ингрид, урожденная Принцесса Швеции. 

Муж Маргрете, принц Хенрик Датский, умер в 2018 году.

Напомним

Сегодня, 9 февраля, стало известно, что король Испании Филипп VI также заразился коронавирусом.

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