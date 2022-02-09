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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Король Іспанії Філіп VI захворів на коронавірус

Король Іспанії Філіп VI захворів на коронавірус

Київ • УНН

 • 21034 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Король Іспанії Філіп VI заразився коронавірусом. Про це з посиланням на заяву іспанського королівського дому повідомляє УНН.

Цитата:

"Його Величність Король отримав позитивний результат на COVID-19, який був проведений сьогодні вранці після того, як минулої ночі у нього з'явилися легкі симптоми. Відповідно до правил, встановлених органами охорони здоров'я, Його Величність Король залишиться в ізоляції протягом 7 днів. Їхня офіційна діяльність, запланована на цей період, з цього моменту припиняється", — йдеться у повідомленні.

Деталі

У пресрелізі також сказано, що "загальний стан здоров'я" Філіпа VI "добрий", він підтримуватиме свою інституційну діяльність із королівської резиденції.

Нагадаємо

Вакциновані трьома дозами король та королева Швеції захворіли на COVID-19.

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