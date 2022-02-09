Король Іспанії Філіп VI захворів на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Король Іспанії Філіп VI заразився коронавірусом. Про це з посиланням на заяву іспанського королівського дому повідомляє УНН.
Цитата:
"Його Величність Король отримав позитивний результат на COVID-19, який був проведений сьогодні вранці після того, як минулої ночі у нього з'явилися легкі симптоми. Відповідно до правил, встановлених органами охорони здоров'я, Його Величність Король залишиться в ізоляції протягом 7 днів. Їхня офіційна діяльність, запланована на цей період, з цього моменту припиняється", — йдеться у повідомленні.
Деталі
У пресрелізі також сказано, що "загальний стан здоров'я" Філіпа VI "добрий", він підтримуватиме свою інституційну діяльність із королівської резиденції.
Нагадаємо
Вакциновані трьома дозами король та королева Швеції захворіли на COVID-19.