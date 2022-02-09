Король Испании Филипп VI заболел коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Король Испании Филипп VI заразился коронавирусом. Об этом со ссылкой на заявление испанского королевского дома сообщает УНН.
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"Его Величество Король получил положительный результат теста на COVID-19, который был проведен сегодня утром после того, как прошлой ночью у него появились легкие симптомы. В соответствии с правилами, установленными органами здравоохранения, Его Величество Король останется в изоляции в течение 7 дней. Их официальная деятельность, запланированная на этот период, с этого момента прекращается", — говорится в сообщении.
Детали
В пресс-релизе также сказано, что "общее состояние здоровья" Филиппа VI "хорошее", он будет поддерживать свою институциональную деятельность из королевской резиденции.
Напомним
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