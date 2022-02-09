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15 марта, 19:03 • 103170 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 135310 просмотра

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Король Испании Филипп VI заболел коронавирусом

Король Испании Филипп VI заболел коронавирусом

Киев • УНН

 • 21029 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Король Испании Филипп VI заразился коронавирусом. Об этом со ссылкой на заявление испанского королевского дома сообщает УНН.

Цитата:

"Его Величество Король получил положительный результат теста на COVID-19, который был проведен сегодня утром после того, как прошлой ночью у него появились легкие симптомы. В соответствии с правилами, установленными органами здравоохранения, Его Величество Король останется в изоляции в течение 7 дней. Их официальная деятельность, запланированная на этот период, с этого момента прекращается", — говорится в сообщении.

Детали

В пресс-релизе также сказано, что "общее состояние здоровья" Филиппа VI "хорошее", он будет поддерживать свою институциональную деятельность из королевской резиденции.

Напомним

Вакцинированные тремя дозами король и королева Швеции заболели COVID-19.

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