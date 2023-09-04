Король Великої Британії Чарльз ІІІ цього тижня відзначить рік свого правління

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Очікується, що річницю правління в п'ятницю, 8 вересня, відзначатимуть приватно, враховуючи дату смерті Єлизавети II. За словами експертів, 74-річний Чарльз з "очевидною легкістю" ввійшов у свою нову роль після приблизно 70 років очікування зайняти престол.

"Я вважаю, що перехід пройшов набагато плавніше, ніж очікувалося. Я думаю, ми можемо очікувати, можливо, невеликих змін, але він справді прокладає шлях для Вільяма, і я думаю, що Вільям стане справжнім модернізатором монархії", - сказала AFP професор Лондонського університету Royal Holloway Полін Макларан.

Зазначається, що рейтинг Чарльза III значно підвищився після його вступу на посаду. Опитування YouGov показало, що 55% британців позитивно ставляться до свого нового глави держави, порівняно з 44% минулого року. Зокрема, його першу телевізійну різдвяну трансляцію подивилися рекордні 10,6 мільйона глядачів у Великобританії.

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Як зауважують експерти, будучи королем, Чарльз здійснив кілька подорожей по країні, і в цілому "виглядав більш відкритим і доступним", ніж Єлизавета II. За словами Макларан, Чарльз показав себе як "скромного та доступного". Єдиною проблемою публічного іміджу наразі було його розчарування через діряву ручку після офіційної зустрічі, на якій було підтверджено його вступ, додала вона.

Історик монархії Анна Вайтлок, своєю чергою, сказала, що хоча не було "великої помилки", не було також "жодного визначального моменту" його правління: "Залишаються великі питання: як він збирається реагувати на заклики щодо вибачень за колоніальну спадщину та усі питання про звільнення від оподаткування?".

Чарльз III, який також є главою держави 14 країн Співдружності за межами Великобританії, здійснив лише один державний візит до Німеччини. Його перший візит мав бути до Франції в березні, але його відклали через протести проти пенсійних реформ в Парижі. Згідно зі звітами, готується велике закордонне турне монарха, щоб покращити відносини зі Співдружністю.

Як відзначають експерти, у той час, як Єлизавета II вважалася особливо відданою Співдружності - угрупованню з 56 країн, переважно колишніх британських колоній - для Чарльза "акцент глобальний".

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Крім цього, Чарльзу ІІІ також вдалося впоратися зі скандалом, який виник після публікації мемуарів свого молодшого сина принца Гаррі: "Чарльз дуже добре впорався з цим. Він не почав звинувачувати чи відповідати. Він дотримувався в основному мантри королеви - "ніколи не пояснюй, ніколи не скаржись", - коли надійшли звинувачення".

Нагадаємо

Букінгемський палац 24 серпня оголосив дати державного візиту короля і королеви до Франції, який був відкладений у березні через заворушення.