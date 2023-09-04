Король Великобритании Чарльз III на этой неделе отметит год своего правления

Детали

Ожидается, что годовщину правления в пятницу, 8 сентября, будут отмечать приватно, учитывая дату смерти Елизаветы II. По словам экспертов, 74-летний Чарльз с "очевидной легкостью" вошел в свою новую роль после примерно 70 лет ожидания занять престол.

"Я считаю, что переход прошел гораздо более плавно, чем ожидалось. Я думаю, мы можем ожидать, возможно, небольших изменений, но он действительно прокладывает путь для Уильяма, и я думаю, что Уильям станет настоящим модернизатором монархии", - сказала AFP профессор Лондонского университета Royal Holloway Полин Макларан.

Отмечается, что рейтинг Чарльз III значительно повысился после его вступления в должность. Опрос YouGov показал, что 55% британцев положительно относятся к своему новому главе государства, по сравнению с 44% в прошлом году. В частности, его первую телевизионную рождественскую трансляцию посмотрели рекордные 10,6 миллиона зрителей в Великобритании.

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Как замечают эксперты, будучи королем, Чарльз совершил несколько путешествий по стране, и в целом "выглядел более открытым и доступным", чем Елизавета II. По словам Макларан, Чарльз показал себя как "скромного и доступного". Единственной проблемой публичного имиджа пока было его разочарование из-за дырявой ручки после официальной встречи, на которой было подтверждено его вступление, добавила она.

Историк монархии Анна Уайтлок, в свою очередь, сказала, что хотя не было "большой ошибки", не было также "ни одного определяющего момента" его правления: "Остаются большие вопросы: как он собирается реагировать на призывы об извинениях за колониальное наследие и все вопросы об освобождении от налогообложения?".

Чарльз III, который также является главой государства 14 стран Содружества за пределами Великобритании, совершил только один государственный визит в Германию. Его первый визит должен был быть во Францию в марте, но его отложили из-за протестов против пенсионных реформ в Париже. Согласно отчетам, готовится большое зарубежное турне монарха, чтобы улучшить отношения с Содружеством.

Как отмечают эксперты, в то время, как Елизавета II считалась особенно преданной Содружеству - группировке из 56 стран, преимущественно бывших британских колоний - для Чарльза "акцент глобальный".

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Помимо этого, Чарльзу ІІІ также удалось справиться со скандалом, который возник после публикации мемуаров своего младшего сына принца Гарри: "Чарльз очень хорошо справился с этим. Он не начал обвинять или отвечать. Он придерживался в основном мантры королевы - "никогда не объясняй, никогда не жалуйся", - когда поступили обвинения".

Напомним

Букингемский дворец 24 августа объявил даты государственного визита короля и королевы во Францию, который был отложен в марте из-за беспорядков.