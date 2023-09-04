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Король Великобритании Чарльз III на этой неделе отметит год своего правления

Король Великобритании Чарльз III на этой неделе отметит год своего правления

Киев • УНН

 • 483809 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Король Великобритании Чарльз III на этой неделе достигает вехи своего первого года на посту короля. Его правление пока что характеризуется плавным переходом от правления его покойной матери, королевы Елизаветы II, рассказали эксперты агентству AFP, пишет УНН

Детали

Ожидается, что годовщину правления в пятницу, 8 сентября, будут отмечать приватно, учитывая дату смерти Елизаветы II. По словам экспертов, 74-летний Чарльз с "очевидной легкостью" вошел в свою новую роль после примерно 70 лет ожидания занять престол.

"Я считаю, что переход прошел гораздо более плавно, чем ожидалось. Я думаю, мы можем ожидать, возможно, небольших изменений, но он действительно прокладывает путь для Уильяма, и я думаю, что Уильям станет настоящим модернизатором монархии", - сказала AFP профессор Лондонского университета Royal Holloway Полин Макларан.

Отмечается, что рейтинг Чарльз III значительно повысился после его вступления в должность. Опрос YouGov показал, что 55% британцев положительно относятся к своему новому главе государства, по сравнению с 44% в прошлом году. В частности, его первую телевизионную рождественскую трансляцию посмотрели рекордные 10,6 миллиона зрителей в Великобритании.

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Как замечают эксперты, будучи королем, Чарльз совершил несколько путешествий по стране, и в целом "выглядел более открытым и доступным", чем Елизавета II. По словам Макларан, Чарльз показал себя как "скромного и доступного". Единственной проблемой публичного имиджа пока было его разочарование из-за дырявой ручки после официальной встречи, на которой было подтверждено его вступление, добавила она.

Историк монархии Анна Уайтлок, в свою очередь, сказала, что хотя не было "большой ошибки", не было также "ни одного определяющего момента" его правления: "Остаются большие вопросы: как он собирается реагировать на призывы об извинениях за колониальное наследие и все вопросы об освобождении от налогообложения?".

Чарльз III, который также является главой государства 14 стран Содружества за пределами Великобритании, совершил только один государственный визит в Германию. Его первый визит должен был быть во Францию в марте, но его отложили из-за протестов против пенсионных реформ в Париже. Согласно отчетам, готовится большое зарубежное турне монарха, чтобы улучшить отношения с Содружеством.

Как отмечают эксперты, в то время, как Елизавета II считалась особенно преданной Содружеству - группировке из 56 стран, преимущественно бывших британских колоний - для Чарльза "акцент глобальный".

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Помимо этого, Чарльзу ІІІ также удалось справиться со скандалом, который возник после публикации мемуаров своего младшего сына принца Гарри: "Чарльз очень хорошо справился с этим. Он не начал обвинять или отвечать. Он придерживался в основном мантры королевы - "никогда не объясняй, никогда не жалуйся", - когда поступили обвинения".

Напомним

Букингемский дворец 24 августа объявил даты государственного визита короля и королевы во Францию, который был отложен в марте из-за беспорядков.

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