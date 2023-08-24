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Стали відомі нові дати візиту короля Чарльза III до Франції

Стали відомі нові дати візиту короля Чарльза III до Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Стали відомі офіційні дати візиту британського монарха Чарльза III до Франції, після того, як запланований на березень державний візит було скасовано через протести проти реформ французької пенсійної системи, передає УНН з посиланням на SkyNews.

Деталі

Букінгемський палац оголосив дати державного візиту короля і королеви до Франції, який був відкладений у березні через заворушення. Тепер він відбудеться з 20 по 22 вересня.

Доповнення

Чарльз III планував триденний візит до Франції наприкінці березня, який мав стати його першим державним візитом після того, як у вересні він змінив свою матір, королеву Єлизавету, на посаді британського монарха.

Але візит було скасовано після того, як соціальні заворушення з приводу нового пенсійного закону президента Еммануеля Макрона вилилися в одне з найжорстокіших вуличних зіткнень за останні роки по всій країні.

Натомість він відвідав Німеччину під час своєї першої закордонної поїздки як монарх.

На урочистому прийомі в Берліні на честь першого візиту британського монарха король Чарльз III висловив підтримку Україні та запевнив, що Велика Британія та Німеччина «стоять разом» на «захисті свободи та суверенітету»

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