Стали відомі нові дати візиту короля Чарльза III до Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Стали відомі офіційні дати візиту британського монарха Чарльза III до Франції, після того, як запланований на березень державний візит було скасовано через протести проти реформ французької пенсійної системи, передає УНН з посиланням на SkyNews.
Деталі
Букінгемський палац оголосив дати державного візиту короля і королеви до Франції, який був відкладений у березні через заворушення. Тепер він відбудеться з 20 по 22 вересня.
Доповнення
Чарльз III планував триденний візит до Франції наприкінці березня, який мав стати його першим державним візитом після того, як у вересні він змінив свою матір, королеву Єлизавету, на посаді британського монарха.
Але візит було скасовано після того, як соціальні заворушення з приводу нового пенсійного закону президента Еммануеля Макрона вилилися в одне з найжорстокіших вуличних зіткнень за останні роки по всій країні.
Натомість він відвідав Німеччину під час своєї першої закордонної поїздки як монарх.
На урочистому прийомі в Берліні на честь першого візиту британського монарха король Чарльз III висловив підтримку Україні та запевнив, що Велика Британія та Німеччина «стоять разом» на «захисті свободи та суверенітету»
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