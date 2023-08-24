Стали известны новые даты визита короля Чарльза III во Францию
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Стали известны официальные даты визита британского монарха Чарльза III во Францию, после того, как запланированный на март государственный визит был отменен из-за протестов против реформ французской пенсионной системы, передает УНН со ссылкой на SkyNews.
Детали
Букингемский дворец объявил даты государственного визита короля и королевы во Францию, который был отложен в марте из-за беспорядков. Теперь он состоится с 20 по 22 сентября.
Дополнение
Чарльз III планировал трёхдневный визит во Францию в конце марта, который должен был стать его первым государственным визитом после того, как в сентябре он сменил свою мать, королеву Елизавету, на посту британского монарха.
Но визит был отменен после того, как социальные беспорядки по поводу нового пенсионного закона президента Эммануэля Макрона вылились в одно из самых жестоких уличных столкновений за последние годы по всей стране.
Вместо этого он посетил Германию во время своей первой зарубежной поездки в качестве монарха.
На торжественном приеме в Берлини в честь первого визита британского монарха король Чарльз III выразил поддержку Украине и заверил, что Великобритания и Германия «стоят вместе» на «защите свободы и суверенитета»
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