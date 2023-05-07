Коронацію Чарльза III подивилися менше людей, ніж похорон Єлизавети II
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. За попередніми даними, службу коронації короля Чарльза III у Вестмінстерському абатстві переглянули 20 млн глядачів у Великій Британії, пише УНН.
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Розкішна суботня церемонія, на якій були короновані Чарльз і Камілла, транслювалася одночасно рядом каналів приблизно з 11:00 до 13:00, включаючи BBC One і Two, ITV і Sky News.
Згідно з рейтингами, опублікованими дослідницькою організацією Barb, в середньому 18,8 мільйона людей дивилися подію на 11 каналах і сервісах, при цьому кількість глядачів досягла піку у 20,4 мільйона, коли король був коронований відразу після полудня.
Суботня коронація — перша у Великій Британії за 70 років — була лише другою, яку транслювали по телебаченню, і першою, яка була показана в кольорі. Але цифри показують, що загальна кількість переглядів була значно нижчою порівняно з попередніми великими королівськими заходами.
Торішні державні похорони матері Чарльза, королеви Єлизавети II, залучили одну з найбільших телевізійних аудиторій у Великій Британії в наш час. Середня аудиторія у 26,2 мільйона людей дивилася лише по телевізору, досягнувши піку у 28 мільйонів.
У 2011 році понад 24 мільйони глядачів спостерігали за весіллям сина Чарльза принца Вільяма на ефірному телебаченні BBC.
У 1997 році понад 32 мільйони глядачів у Великій Британії спостерігали за похоронами першої дружини Чарльза та матері Вільяма, принцеси Діани.
Коронація Єлизавети в 1953 році вважається проривом у радіомовленні, оскільки її вперше показали по телебаченню. За даними Букінгемського палацу, тоді близько 27 мільйонів людей дивилися та 11 мільйонів слухали службу по радіо.
Коронація короля також мала меншу сукупну аудиторію, ніж телезвернення колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона в березні 2020 року, під час якого він оголосив про перше блокування Covid-19, яке переглянули 28,2 мільйона людей.
Рейтинги також нижчі, ніж у церемоній відкриття та закриття Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні, які подивилися 24,2 мільйона глядачів та фіналу футбольного чемпіонату Євро-2020 у липні 2021 року, який зібрав у загальній складності 22,5 мільйона на BBC One та ITV.
Коронація перевершила рейтинги глядачів платинового ювілейного концерту королеви, який відбувся перед Букінгемським палацом у червні минулого року, тоді його переглянули в середньому 13,1 мільйона осіб на BBC One.