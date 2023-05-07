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Коронацию Карла III посмотрели меньше людей, чем похороны Елизаветы II

Киев • УНН

 • 1153804 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. По предварительным данным, службу коронации короля Карла III в Вестминстерском аббатстве посмотрели 20 млн зрителей в Великобритании, пишет УНН.

Детали

Роскошная субботняя церемония, на которой были коронованы Карл и Камилла, транслировалась одновременно рядом каналов примерно с 11:00 до 13:00, включая BBC One и Two, ITV и Sky News.

Согласно рейтингам, опубликованным исследовательской организацией Barb, в среднем 18,8 миллиона человек смотрели событие на 11 каналах и сервисах, при этом количество зрителей достигло пика в 20,4 миллиона, когда король был коронован сразу после полудня.

Субботняя коронация — первая в Великобритании за 70 лет — была лишь второй, которую транслировали по телевидению, и первой, которая была показана в цвете. Но цифры показывают, что общее количество просмотров было значительно ниже по сравнению с предыдущими крупными королевскими мероприятиями.

Прошлогодние государственные похороны матери Карла, королевы Елизаветы II, привлекли одну из крупнейших телевизионных аудиторий в Великобритании в наше время. Средняя аудитория в 26,2 миллиона человек смотрела только по телевизору, достигнув пика в 28 миллионов.

В 2011 году более 24 миллионов зрителей наблюдали за свадьбой сына Карла принца Уильяма на эфирном телевидении BBC.

В 1997 году более 32 миллионов зрителей в Великобритании наблюдали за похоронами первой жены Чарльза и матери Уильяма, принцессы Дианы.

Коронация Елизаветы в 1953 году считается прорывом в радиовещании, поскольку она впервые была показана по телевидению. По данным Букингемского дворца, тогда около 27 миллионов человек смотрели и 11 миллионов слушали службу по радио.

Коронация короля также имела меньшую совокупную аудиторию, чем телеобращение бывшего премьер-министра Бориса Джонсона в марте 2020 года, во время которого он объявил о первой блокировке Covid-19, которое просмотрели 28,2 миллиона человек.

Рейтинги также ниже, чем у церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, которые посмотрели 24,2 миллиона зрителей и финала футбольного чемпионата Евро-2020 в июле 2021 года, который собрал в общей сложности 22,5 миллиона на BBC One и ITV.

Коронация превзошла зрительские рейтинги платинового юбилейного концерта королевы, который состоялся перед Букингемским дворцом в июне прошлого года, тогда его посмотрели в среднем 13,1 миллиона человек на BBC One.

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