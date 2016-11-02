Користувачі Google зможуть користуватись смартфоном за допомогою заклинань з “Гаррі Поттера”

Google додав кілька нових “магічних” функцій в свої сервіси спеціально до прем’єри нового фільму “Фантастичні тварини і де вони мешкають” за мотивами книги Джоан Роулінг.

Тепер, щоб увімикнути на смартфоні ліхтарик, досить вимовити заклинання “Лумос” і “Нокс”, щоб вимкнути. А перевести телефон у режим "без звуку" можна за допомогою заклинання “Сіленціо”.

Крім того, Google додав магічний елемент і в свій сервіс Street View. Тепер ввівши на карті “fantastic beasts” (фантастичні тварини), можна побачити вулиці і інтер’єри Нью-Йорка 1926 року такими, якими вони показані у фільмі.

Нагадаємо, найпотужніший суперкомп’ютер України робив обрахунки для Великого адронного колайдера.