Пользователи Google смогут пользоваться смартфоном с помощью заклинаний из "Гарри Поттера"

Google добавил несколько новых "магических" функций в свои сервисы специально к премьере нового фильма "Фантастические животные и где они живут" по мотивам книги Джоан Роулинг.

Теперь, чтобы включить на смартфоне фонарик, достаточно произнести заклинание "Люмос" и "Нокс", чтобы выключить. А перевести телефон в режим "без звука" можно с помощью заклинания "Силенцио".

Кроме того, Google добавил магический элемент и в свой сервис Street View. Теперь введя на карте "fantastic beasts" (фантастические животные), можно увидеть улицы и интерьеры Нью-Йорка 1926 года такими, какими они показаны в фильме.

Напомним, мощный суперкомпьютер Украины делал расчеты для Большого адронного коллайдера .