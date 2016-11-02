Пользователи Google смогут пользоваться смартфоном с помощью заклинаний из "Гарри Поттера"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Теперь пользователи Android смогут управлять телефоном с помощью заклинаний, увидеть на картах Нью-Йорк начала прошлого века и поиграть в тематический квест в виртуальной реальности, сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Google добавил несколько новых "магических" функций в свои сервисы специально к премьере нового фильма "Фантастические животные и где они живут" по мотивам книги Джоан Роулинг.
Теперь, чтобы включить на смартфоне фонарик, достаточно произнести заклинание "Люмос" и "Нокс", чтобы выключить. А перевести телефон в режим "без звука" можно с помощью заклинания "Силенцио".
Кроме того, Google добавил магический элемент и в свой сервис Street View. Теперь введя на карте "fantastic beasts" (фантастические животные), можно увидеть улицы и интерьеры Нью-Йорка 1926 года такими, какими они показаны в фильме.
Напомним, мощный суперкомпьютер Украины делал расчеты для Большого адронного коллайдера .