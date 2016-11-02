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15 марта, 19:03 • 114425 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164446 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136669 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129250 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112236 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105121 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101186 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 134322 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пользователи Google смогут пользоваться смартфоном с помощью заклинаний из "Гарри Поттера"

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Теперь пользователи Android смогут управлять телефоном с помощью заклинаний, увидеть на картах Нью-Йорк начала прошлого века и поиграть в тематический квест в виртуальной реальности, сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Google добавил несколько новых "магических" функций в свои сервисы специально к премьере нового фильма "Фантастические животные и где они живут" по мотивам книги Джоан Роулинг.

Теперь, чтобы включить на смартфоне фонарик, достаточно произнести заклинание "Люмос" и "Нокс", чтобы выключить. А перевести телефон в режим "без звука" можно с помощью заклинания "Силенцио".

Кроме того, Google добавил магический элемент и в свой сервис Street View. Теперь введя на карте "fantastic beasts" (фантастические животные), можно увидеть улицы и интерьеры Нью-Йорка 1926 года такими, какими они показаны в фильме.

Напомним, мощный суперкомпьютер Украины делал расчеты для Большого адронного коллайдера .

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