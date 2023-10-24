КОРД знищив розрахунок ворожого БПЛА в окупованих Олешках
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Херсонський КОРД знищив розрахунок ворожого БПЛА в тимчасово окупованих Олешках. Про це повідомили на фейсбук-сторінці МВС України та опублікували відповідне відео, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що бійці херсонського КОРДу спільно з побратимами з Національної гвардії виявили та знищили розрахунок ворожого БПЛА за допомогою FPV-дрона.
Додамо
КОРД — підрозділ Національної поліції для вирішення надзвичайних ситуацій, рівень яких є настільки високим і складним, що може перевищити можливості сил оперативного реагування чи оперативно-розшукових підрозділів. Спецпідрозділ було створено на основі Спецпідрозділу міліції «Сокіл».
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