КОРД уничтожил расчет вражеского БПЛА в оккупированных Олешках

Детали

Отмечается, что бойцы херсонского КОРДа совместно с собратьями из Национальной гвардии обнаружили и уничтожили расчет вражеского БПЛА с помощью FPV-дрона.

Добавим

КОРД — подразделение Национальной полиции для решения чрезвычайных ситуаций, уровень которых настолько высок и сложен, что может превысить возможности сил оперативного реагирования или оперативно-розыскных подразделений. Спецподразделение было создано на основе Спецподразделения милиции «Сокол».

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