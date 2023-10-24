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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КОРД уничтожил расчет вражеского БПЛА в оккупированных Олешках

Киев • УНН

 • 329226 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Херсонский КОРД уничтожил расчет вражеского БПЛА во временно оккупированных Олешках. Об этом сообщили на фейсбук-странице МВД Украины и опубликовали соответствующее видео, передает УНН.

КОРД уничтожил расчет вражеского БПЛА в оккупированных Олешках

Детали

Отмечается, что бойцы херсонского КОРДа совместно с собратьями из Национальной гвардии обнаружили и уничтожили расчет вражеского БПЛА с помощью FPV-дрона.

Добавим 

КОРД — подразделение Национальной полиции для решения чрезвычайных ситуаций, уровень которых настолько высок и сложен, что может превысить возможности сил оперативного реагирования или оперативно-розыскных подразделений. Спецподразделение было создано на основе Спецподразделения милиции «Сокол».

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