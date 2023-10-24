КОРД уничтожил расчет вражеского БПЛА в оккупированных Олешках
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Херсонский КОРД уничтожил расчет вражеского БПЛА во временно оккупированных Олешках. Об этом сообщили на фейсбук-странице МВД Украины и опубликовали соответствующее видео, передает УНН.
Детали
Отмечается, что бойцы херсонского КОРДа совместно с собратьями из Национальной гвардии обнаружили и уничтожили расчет вражеского БПЛА с помощью FPV-дрона.
Добавим
КОРД — подразделение Национальной полиции для решения чрезвычайных ситуаций, уровень которых настолько высок и сложен, что может превысить возможности сил оперативного реагирования или оперативно-розыскных подразделений. Спецподразделение было создано на основе Спецподразделения милиции «Сокол».
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