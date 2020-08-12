Концесія порту “Ольвія” буде підписана наступного тижня - Криклій

ukru
18:42 • 29428 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 61462 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 76585 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 109172 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 116022 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115475 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 149967 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124823 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124558 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123794 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 106995 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 105784 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 76946 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 100195 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 71130 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 71130 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 100195 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 76946 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 149967 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116322 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 49766 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 57256 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107401 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125706 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125138 перегляди
Актуальне
Концесія порту “Ольвія” буде підписана наступного тижня - Криклій

Концесія порту “Ольвія” буде підписана наступного тижня - Криклій

Київ • УНН

 • 14291 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Договір на концесію порту “Ольвія” буде підписано наступного тижня. Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН із посиланням на “ЕП”.

“Ми реалізуємо концесійні проекти і, звичайно ж, не зупинилися на морських портах. Порт "Херсон“ в концесію ми вже передали, по другому порту — "Ольвія“ підписання планується в останню декаду серпня”, — розповів Криклій.

Ще три морські порти міністерство готує на концесію.

“І три — на продаж”, — розповів Криклій, додаючи, що крім портів планується концесія залізничних вокзалів, аеропортів та автомобільних доріг.

Звітуючи про рік роботи на посаді міністра, Криклій розповів, як просувається ремонт українських доріг.

“Зараз нам вже вдалося забезпечити ремонт понад 1200 кілометрів автошляхів. За минулий рік всього 850 кілометрів доріг було відремонтовано. Загальна цифра буде понад 4 тисячі км доріг державного значення та понад 2 тисячі км доріг місцевого значення, які ми відремонтуємо чи побудуємо. Там є і капітальний ремонт, і нові дороги”, — уточнив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бетонні дороги в Україні: за що хвалять Мінінфраструктури

Понад два місяці тому в Україні запрацювала система відеофіксації. Криклій каже, що система виправдала себе, а тому до кінця року на державних дорогах міністерство встановить понад 200 камер автофіксації порушень ПДР.

“Як і прогнозувалося, йде спад щодо порушень у тих місцях, які за перші місяці лідирували за сумами штрафів. Якщо в середньому в місяць було порушень на 30 млн гривень, то в наступний місяць вже буде спад на 30% і так далі. Система себе виправдовує. Я приємно здивований, тому що ми очікували, що буде якась протидія, але люди виявилися морально готові до цієї системи. До кінця року ми плануємо встановити на державних дорогах України ще понад 200 камер”, — сказав міністр.

Паралельно на дорогах впроваджується система автоматичного зважування фур.

“На цей момент в пілотному режимі знаходяться наші комплекси зважування для перевірки вантажного транспорту. До кінця року це буде 50+ встановлених комплексів по Україні”, — повідомив Криклій.

Окремо міністр прокоментував інформацію, поширену в ЗМІ, про можливу націоналізацію МАУ.

“Таких процесів поки немає і "тілорухів“ в цьому напрямку”, — сказав Криклій.

Водночас додамо, що у липні був ухвалений закон про авіаційну галузь, який унеможливив зловживання авіакомпаній, які по-різному тлумачили норми чинного законодавства про нарахування збору з пасажира, який відлітає з аеропорту України, або тонни вантажу, який відправляється чи прибуває в Україну.

Також Криклій очікує на оперативне ухвалення законопроекту про внутрішні водні шляхи.

“Разом з його прийняттям ми зможемо відкрити ще одну велику транспортну артерію — річку. Якщо у 2019 році річкою було перевезено 12 млн тонн, то наша ціль — це 35 млн тонн. Так ми зможемо розвантажити, у тому числі, і автомобільні дороги”, — наголосив міністр.

Раніше УНН повідомляв, що минулого року міністр Криклій зі скандалом звільнив колишнього керівника “Українського Дунайського пароплавства” (УДП) Дмитра Чалого і призначив туди Олексія Хомякова. Криклій заявляв, що Чалий навмисно доводив держпідприємство до банкрутства, щоб купити його “з молотка”.

Тому перед новим керівником стояло завдання не лише вивести держпідприємство в прибуток, а й розслідувати дії попередника. Аудит показав, що на держпідприємстві було створено низку схем, за якими дійсно УДП банкрутувався. Зокрема відомо, що при Чалому УДП втратив 32 баржі вартістю 5 млн доларів. 

Тепер же і сам Криклій, і “Українське Дунайське пароплавство” взяли оптимістичний курс на відновлення річкового флоту. Уже за перший квартал 2020 року УДП вийшло вивести в прибуток.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92