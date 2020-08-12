Концесія порту “Ольвія” буде підписана наступного тижня - Криклій

“Ми реалізуємо концесійні проекти і, звичайно ж, не зупинилися на морських портах. Порт "Херсон“ в концесію ми вже передали, по другому порту — "Ольвія“ підписання планується в останню декаду серпня”, — розповів Криклій.

Ще три морські порти міністерство готує на концесію.

“І три — на продаж”, — розповів Криклій, додаючи, що крім портів планується концесія залізничних вокзалів, аеропортів та автомобільних доріг.

Звітуючи про рік роботи на посаді міністра, Криклій розповів, як просувається ремонт українських доріг.

“Зараз нам вже вдалося забезпечити ремонт понад 1200 кілометрів автошляхів. За минулий рік всього 850 кілометрів доріг було відремонтовано. Загальна цифра буде понад 4 тисячі км доріг державного значення та понад 2 тисячі км доріг місцевого значення, які ми відремонтуємо чи побудуємо. Там є і капітальний ремонт, і нові дороги”, — уточнив він.

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Понад два місяці тому в Україні запрацювала система відеофіксації. Криклій каже, що система виправдала себе, а тому до кінця року на державних дорогах міністерство встановить понад 200 камер автофіксації порушень ПДР.

“Як і прогнозувалося, йде спад щодо порушень у тих місцях, які за перші місяці лідирували за сумами штрафів. Якщо в середньому в місяць було порушень на 30 млн гривень, то в наступний місяць вже буде спад на 30% і так далі. Система себе виправдовує. Я приємно здивований, тому що ми очікували, що буде якась протидія, але люди виявилися морально готові до цієї системи. До кінця року ми плануємо встановити на державних дорогах України ще понад 200 камер”, — сказав міністр.

Паралельно на дорогах впроваджується система автоматичного зважування фур.

“На цей момент в пілотному режимі знаходяться наші комплекси зважування для перевірки вантажного транспорту. До кінця року це буде 50+ встановлених комплексів по Україні”, — повідомив Криклій.

Окремо міністр прокоментував інформацію, поширену в ЗМІ, про можливу націоналізацію МАУ.

“Таких процесів поки немає і "тілорухів“ в цьому напрямку”, — сказав Криклій.

Водночас додамо, що у липні був ухвалений закон про авіаційну галузь, який унеможливив зловживання авіакомпаній, які по-різному тлумачили норми чинного законодавства про нарахування збору з пасажира, який відлітає з аеропорту України, або тонни вантажу, який відправляється чи прибуває в Україну.

Також Криклій очікує на оперативне ухвалення законопроекту про внутрішні водні шляхи.

“Разом з його прийняттям ми зможемо відкрити ще одну велику транспортну артерію — річку. Якщо у 2019 році річкою було перевезено 12 млн тонн, то наша ціль — це 35 млн тонн. Так ми зможемо розвантажити, у тому числі, і автомобільні дороги”, — наголосив міністр.

Раніше УНН повідомляв, що минулого року міністр Криклій зі скандалом звільнив колишнього керівника “Українського Дунайського пароплавства” (УДП) Дмитра Чалого і призначив туди Олексія Хомякова. Криклій заявляв, що Чалий навмисно доводив держпідприємство до банкрутства, щоб купити його “з молотка”.

Тому перед новим керівником стояло завдання не лише вивести держпідприємство в прибуток, а й розслідувати дії попередника. Аудит показав, що на держпідприємстві було створено низку схем, за якими дійсно УДП банкрутувався. Зокрема відомо, що при Чалому УДП втратив 32 баржі вартістю 5 млн доларів.

Тепер же і сам Криклій, і “Українське Дунайське пароплавство” взяли оптимістичний курс на відновлення річкового флоту. Уже за перший квартал 2020 року УДП вийшло вивести в прибуток.