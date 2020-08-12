Концессия порта "Ольвия" будет подписана на следующей неделе - Криклий

"Мы реализуем концессионные проекты и, конечно же, не остановились на морских портах. Порт "Херсон" в концессию мы уже передали, по второму порту - "Ольвия" подписание планируется в последнюю декаду августа", - рассказал Криклий.

Еще три морские порты министерство готовит на концессию.

"И три - на продажу", - рассказал Криклий, добавляя, что кроме портов планируется концессия железнодорожных вокзалов, аэропортов и автомобильных дорог.

Отчитываясь о годе работы на должности министра, Криклий рассказал, как продвигается ремонт украинских дорог.

"Сейчас нам уже удалось обеспечить ремонт более 1200 километров автодорог. За прошлый год всего 850 километров дорог было отремонтировано. Общая цифра будет более 4000 км дорог государственного значения и более 2000 км дорог местного значения, которые мы отремонтируем или построим. Там есть и капитальный ремонт, и новые дороги", - уточнил он.

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Более двух месяцев назад в Украине заработала система видеофиксации. Криклий говорит, что система оправдала себя, поэтому до конца года на государственных дорогах министерство установит более 200 камер автофиксации нарушений ПДД.

"Как и прогнозировалось, идет спад относительно нарушений в тех местах, которые за первые месяцы лидировали по суммам штрафов. Если в среднем в месяц было нарушений на 30 млн гривен, то в следующий месяц уже будет спад на 30% и так далее. Система себя оправдывает. Я приятно удивлен, потому что мы ожидали, что будет какое-то противодействие, но люди оказались морально готовы к этой системе. До конца года мы планируем установить на государственных дорогах Украины еще более 200 камер", - сказал министр.

Параллельно на дорогах внедряется система автоматического взвешивания фур.

"На данный момент в пилотном режиме находятся наши комплексы взвешивания для проверки грузового транспорта. К концу года это будет 50+ установленных комплексов по Украине", - сообщил Криклий.

Отдельно министр прокомментировал распространенную в СМИ информацию о возможной национализации МАУ.

"Таких процессов пока нет и "телодвижений" в этом направлении", - сказал Криклий.

В то же время добавим, что в июле был принят закон об авиационной отрасли, который сделал невозможными злоупотребления авиакомпаний, которые по-разному толковали нормы действующего законодательства о начислении сбора с пассажира, который улетает из аэропорта Украины, или тонны груза, который отправляется или прибывает в Украину.

Также Криклий ожидает оперативное принятие законопроекта о внутренних водных путях.

"Вместе с его принятием мы сможем открыть еще одну большую транспортную артерию - реку. Если в 2019 году по реке было перевезено 12 млн тонн, то наша цель - это 35 млн тонн. Так мы сможем разгрузить, в том числе, и автомобильные дороги", - подчеркнул министр.

Ранее УНН сообщал, что в прошлом году министр Криклий со скандалом уволил бывшего руководителя "Украинского Дунайского пароходства" (УДП) Дмитрия Чалого и назначил туда Алексея Хомякова. Криклий заявлял, что Чалый намеренно доводил госпредприятие до банкротства, чтобы купить его "с молотка".

Поэтому перед новым руководителем стояла задача не только вывести госпредприятие в прибыль, но и расследовать действия предшественника. Аудит показал, что на госпредприятии был создан ряд схем, по которым действительно УДП банкротился. В частности известно, что при Чалом УДП потерял 32 баржи стоимостью 5 млн долларов.

Теперь же и сам Криклий, и "Украинское Дунайское пароходство" приняли оптимистичный курс на восстановление речного флота. Уже за первый квартал 2020 года УДП получилось вывести в прибыль.