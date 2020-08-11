Бетонні дороги в Україні: за що хвалять Мінінфраструктури

Він наголосив, що розмови про бетонні дороги в Україні велися вже декілька років. Запустили їх лише зараз.

"Добре, що ми врешті-решт стартували. Вони нам потрібні, навряд чи з цим хтось не погодиться", - сказав Беспалов.

За його словами, бетонні дороги обов’язково потрібні біля портів, де є вантажі. Але це не замінює ваговий та температурний контроль.

"Тобто навіть якщо ми будемо робити бетонні дороги, паралельно треба робити ваговий контроль, щоб не були перевантажені автомобілі, бо це і штучні споруди руйнуються. Тобто це не панацея, контролювати все одно треба", - зазначає він.

Також він наголошує, що бетонні дороги дуже важливі для України і з точки зору національної безпеки.

"Бетонні дороги робляться з місцевих матеріалів, на відміну від асфальтобетонних, бо ми не добуваємо нафту, а бітум – це продукт нафтопереробки, ми купуємо його у сусідів. І залежимо від них у цьому плані. Водночас, виробництво цементу у нас є локальним, тому це робиться з місцевих матеріалів. На скільки я пам’ятаю, бетонні дороги дають дуже високий мультиплікатор росту ВВП саме через те, що є максимально локальні матеріали", - каже Беспалов.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що в Україні стартували проекти з будівництва цементобетонних доріг. За його словами, таке покриття є дешевшим та надійнішим, водночас, локальна складова собівартості сприяє створенню нових робочих місць.

Додамо, що цементнобетонне покриття - лише один із заходів Мінінфраструктури захистити нові дороги від передчасного руйнування фурами. Паралельно відомство впроваджує автоматичний ваговий контроль вантажів та відновлює річковий транспорт.