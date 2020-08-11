Бетонні дороги в Україні: за що хвалять Мінінфраструктури

ukru
18:42 • 23395 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 51328 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 71391 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 107791 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 114817 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 114986 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 148759 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124716 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124462 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123747 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 84455 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 96772 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 105825 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 104588 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 93008 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 66659 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 93008 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 72786 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 148764 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 115444 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 47843 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 55864 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107053 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125413 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 124861 перегляди
Актуальне
Бетонні дороги в Україні: за що хвалять Мінінфраструктури

Бетонні дороги в Україні: за що хвалять Мінінфраструктури

Київ • УНН

 • 82918 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Запуск будівництва бетонних доріг в Україні - це питання не лише їх якості, а й національної безпеки. Про це в коментарі УНН повідомив експерт з питань транспорту Дмитро Беспалов.

Він наголосив, що розмови про бетонні дороги в Україні велися вже декілька років. Запустили їх лише зараз.

"Добре, що ми врешті-решт стартували. Вони нам потрібні, навряд чи з цим хтось не погодиться", - сказав Беспалов.

За його словами, бетонні дороги обов’язково потрібні біля портів, де є вантажі. Але це не замінює ваговий та температурний контроль.

"Тобто навіть якщо ми будемо робити бетонні дороги, паралельно треба робити ваговий контроль, щоб не були перевантажені автомобілі, бо це і штучні споруди руйнуються. Тобто це не панацея, контролювати все одно треба", - зазначає він.

Також він наголошує, що бетонні дороги дуже важливі для України і з точки зору національної безпеки.

"Бетонні дороги робляться з місцевих матеріалів, на відміну від асфальтобетонних, бо ми не добуваємо нафту, а бітум – це продукт нафтопереробки, ми купуємо його у сусідів. І залежимо від них у цьому плані. Водночас, виробництво цементу у нас є локальним, тому це робиться з місцевих матеріалів. На скільки я пам’ятаю, бетонні дороги дають дуже високий мультиплікатор росту ВВП саме через те, що є максимально локальні матеріали", - каже Беспалов.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що в Україні стартували проекти з будівництва цементобетонних доріг. За його словами, таке покриття є дешевшим та надійнішим, водночас, локальна складова собівартості сприяє створенню нових робочих місць.

Додамо, що цементнобетонне покриття - лише один із заходів Мінінфраструктури захистити нові дороги від передчасного руйнування фурами. Паралельно відомство впроваджує автоматичний ваговий контроль вантажів та відновлює річковий транспорт.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92