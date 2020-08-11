Бетонные дороги в Украине: за что хвалят Мининфраструктуры

Он отметил, что разговоры о бетонных дорогах в Украине велись уже несколько лет. Запустили их только сейчас.

"Хорошо, что мы в конце концов стартовали. Они нам нужны, вряд ли с этим кто-то не согласится", - сказал Беспалов.

По его словам, бетонные дороги обязательно нужны возле портов, где есть грузы. Но это не заменяет весовой и температурный контроль.

"То есть даже если мы будем делать бетонные дороги, параллельно надо делать весовой контроль, чтобы не были перегружены автомобили, потому что это и искусственные сооружения разрушаются. То есть это не панацея, контролировать все равно надо", - отмечает он.

Также он подчеркивает, что бетонные дороги очень важны для Украины и с точки зрения национальной безопасности.

"Бетонные дороги делаются из местных материалов, в отличие от асфальтобетонных, так как мы не добываем нефть, а битум - это продукт нефтепереработки, мы покупаем его у соседей. И зависим от них в этом плане. В то же время, производство цемента у нас является локальным, поэтому это делается из местных материалов. На сколько я помню, бетонные дороги дают очень высокий мультипликатор роста ВВП именно потому, что максимально локальные материалы", - говорит Беспалов.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в Украине стартовали проекты по строительству цементобетонных дорог. По его словам, такое покрытие является более дешевым и надежным, в то же время, локальная составляющая себестоимости способствует созданию новых рабочих мест.

Добавим, что цементнобетонное покрытие - только одна из мер Мининфраструктуры защитить новые дороги от преждевременного разрушения фурами. Параллельно ведомство внедряет автоматический весовой контроль грузов и восстанавливает речной транспорт.