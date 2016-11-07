Контрабанду телефонів та взуття вартістю 8 млн грн виявили в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. В Одесі прикордонники виявили контрабанду брендового взуття та мобільні телефони на вісім мільйонів гривен. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Велику кількість брендового взуття та мобільних телефонів відомих торгових марок виявили в Одесі співробітники оперативних підрозділів Держприкордонслужби та Управління захисту економіки Нацполіції у ході проведення спільних заходів.
Порушення, пов’язане з переміщенням товарів, правоохоронці виявили в порту під час реалізації оперативної інформації. Зокрема, був знайдений контейнер з вантажами, який прибув одним з теплоходів. За результатами попередньої перевірки в ньому знаходилося 7150 пар взуття, майже третина з яких брендових марок, та 1000 мобільних телефонів.
Сума оцінки виявленого товару склала близько 8 мільйонів гривень. Триває перевірка.