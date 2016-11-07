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15 марта, 19:03 • 112379 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158548 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133038 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125911 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110095 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104117 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100529 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Контрабанду телефонов и обувь стоимостью 8 млн грн обнаружили в Одессе

Контрабанду телефонов и обувь стоимостью 8 млн грн обнаружили в Одессе

Киев • УНН

 • 7880 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Одессе пограничники обнаружили контрабанду брендовой обуви и мобильные телефоны на восемь миллионов гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Большое количество брендовой обуви и мобильных телефонов известных торговых марок обнаружили в Одессе сотрудники оперативных подразделений Госпогранслужбы и Управление защиты экономики Нацполиции в ходе проведения совместных мероприятий.

Нарушение, связанное с перемещением товаров, правоохранители обнаружили в порту во время реализации оперативной информации. В частности, был найден контейнер с грузами, который прибыл на одном из теплоходов. По результатам предварительной проверки в нем находилось 7 150 пар обуви, почти треть из которых брендовых марок, и 1 000 мобильных телефонов.

Сумма оценки обнаруженного товара составила около 8 млн гривен. Проводится проверка.

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