Контрабанду телефонов и обувь стоимостью 8 млн грн обнаружили в Одессе

Большое количество брендовой обуви и мобильных телефонов известных торговых марок обнаружили в Одессе сотрудники оперативных подразделений Госпогранслужбы и Управление защиты экономики Нацполиции в ходе проведения совместных мероприятий.

Нарушение, связанное с перемещением товаров, правоохранители обнаружили в порту во время реализации оперативной информации. В частности, был найден контейнер с грузами, который прибыл на одном из теплоходов. По результатам предварительной проверки в нем находилось 7 150 пар обуви, почти треть из которых брендовых марок, и 1 000 мобильных телефонов.

Сумма оценки обнаруженного товара составила около 8 млн гривен. Проводится проверка.