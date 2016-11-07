Контрабанду телефонов и обувь стоимостью 8 млн грн обнаружили в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Одессе пограничники обнаружили контрабанду брендовой обуви и мобильные телефоны на восемь миллионов гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Большое количество брендовой обуви и мобильных телефонов известных торговых марок обнаружили в Одессе сотрудники оперативных подразделений Госпогранслужбы и Управление защиты экономики Нацполиции в ходе проведения совместных мероприятий.
Нарушение, связанное с перемещением товаров, правоохранители обнаружили в порту во время реализации оперативной информации. В частности, был найден контейнер с грузами, который прибыл на одном из теплоходов. По результатам предварительной проверки в нем находилось 7 150 пар обуви, почти треть из которых брендовых марок, и 1 000 мобильных телефонов.
Сумма оценки обнаруженного товара составила около 8 млн гривен. Проводится проверка.