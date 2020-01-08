Контрабанда тижня: з України до ЄС везли цигарки на півмільйона доларів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. На пункті контролю "Дяково" на українсько-румунському кордоні виявили фуру, в якій були сховані сто тисяч пачок цигарок, які везли до Румунії. У ЄС за них можна було отримати півмільйона гривень. Про це голова Держмитслужби Максим Нефьодов повідомив на свої сторінці у Facebook, передає УНН.

"Контрабанда тижня цього розу цигаркова, знову спіймали півфури тютюну, які везли в Румунію через Дяково на Закарпатті. Увагу привернула дуже низька вага фури, всього 4,8 т", - написав Нефьодов.

З його слів, незважаючи на те, що був заявлений вантаж від всесвітньо відомого експортера, машина три дні долала відстань в 350 км.

"Огляд виявив цигарки, сховані між стінками рефрижиратора, а також перекладені між іншим товаром в палетах. Всього 106 тис. пачок. У ЄС це майже півмільйона доларів чорного доходу, який втратило якесь організоване злочинне угруповання", - додав Нефьодов.

Нагадаємо, на Донеччині затримали сигарети з окупованих територій на чверть млн грн.

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