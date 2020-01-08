Контрабанда тижня: з України до ЄС везли цигарки на півмільйона доларів

КИЇВ. 8 січня. УНН. На пункті контролю "Дяково" на українсько-румунському кордоні виявили фуру, в якій були сховані сто тисяч пачок цигарок, які везли до Румунії. У ЄС за них можна було отримати півмільйона гривень. Про це голова Держмитслужби Максим Нефьодов повідомив на свої сторінці у Facebook, передає УНН.