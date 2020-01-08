Контрабанда недели: из Украины в ЕС везли сигареты на полмиллиона долларов

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110860 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113444 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111939 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 124472 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104160 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107402 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107639 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131785 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130581 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Контрабанда недели: из Украины в ЕС везли сигареты на полмиллиона долларов

Контрабанда недели: из Украины в ЕС везли сигареты на полмиллиона долларов

Киев  •  УНН

 • 17145 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. На пункте контроля "Дьяково" на украинско-румынской границе обнаружили фуру, в которой были спрятаны сто тысяч пачек сигарет, которые везли в Румынию. В ЕС за них можно было получить полмиллиона гривен. Об этом председатель Гостаможслужбы Максим Нефедов сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Контрабанда недели в этот роз сигаретная, снова поймали полфуры табака, которые везли в Румынию через Дьяково на Закарпатье. Внимание привлек очень низкий вес фуры, всего 4,8 т", - написал Нефедов.

По его словам, несмотря на то, что был заявлен груз от всемирно известного экспортера, машина три дня преодолевала расстояние в 350 км.

"Осмотр выявил сигареты, спрятанные между стенками рефрижератора, а также переложенные между прочим товаром в паллетах. Всего 106 тыс. пачек. В ЕС это почти полмиллиона долларов черного дохода, который потеряла какая-то организованная преступная группировка", - добавил Нефедов.

Напомним, в Донецкой области задержали сигареты с оккупированных территорий на четверть млн грн.

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