Контрабанда недели: из Украины в ЕС везли сигареты на полмиллиона долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. На пункте контроля "Дьяково" на украинско-румынской границе обнаружили фуру, в которой были спрятаны сто тысяч пачек сигарет, которые везли в Румынию. В ЕС за них можно было получить полмиллиона гривен. Об этом председатель Гостаможслужбы Максим Нефедов сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Контрабанда недели в этот роз сигаретная, снова поймали полфуры табака, которые везли в Румынию через Дьяково на Закарпатье. Внимание привлек очень низкий вес фуры, всего 4,8 т", - написал Нефедов.
По его словам, несмотря на то, что был заявлен груз от всемирно известного экспортера, машина три дня преодолевала расстояние в 350 км.
"Осмотр выявил сигареты, спрятанные между стенками рефрижератора, а также переложенные между прочим товаром в паллетах. Всего 106 тыс. пачек. В ЕС это почти полмиллиона долларов черного дохода, который потеряла какая-то организованная преступная группировка", - добавил Нефедов.
Напомним, в Донецкой области задержали сигареты с оккупированных территорий на четверть млн грн.