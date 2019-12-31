На Донеччині затримали сигарети з окупованих територій на чверть млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Правоохоронці зі складу Об’єднаних сил зашкодили ділкам заробляти на нелегальному тютюні з окупованих територій. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДПСУ.
Поблизу села Прохорівка Волноваського району міжвідомча група співробітників ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та оперативників Донецького прикордонного загону за оперативною інформацією затримала два позашляховики Nissan з партією тютюнового контрафакту. Два жителя Краматорська загалом везли дев'ятнадцять ящиків (9 500 пачок) цигарок. Тютюнові вироби були в пачках під маркою відомого бренду та без акцизу. Сума їх оцінки склала понад 250 000 гривень.
Дані тютюнові вироби були незаконно переміщені з тимчасово окупованої території поза межами офіційних дорожніх коридорів та планувалися для продажу на контрольованій території з метою заробітку.
За даним фактом, під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури, слідчими СУ ГУ ДФС в Донецькій області проводяться слідчо-розшукові дії. Тютюнові вироби та транспортні засоби, що їх переміщували, вилучені встановленим порядком.
Нагадаємо, на Закарпатті блокували незаконне переправлення 100 тисяч пачок цигарок до Європи.