В Донецкой области задержали сигареты с оккупированных территорий на четверть млн грн

Вблизи села Прохоровка Волновахского района межведомственная группа сотрудников ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и оперативников Донецкого пограничного отряда по оперативной информации задержали два внедорожника Nissan с партией табачного контрафакта. Два жителя Краматорска целом везли девятнадцать ящиков (9500 пачек) сигарет. Табачные изделия были в пачках под маркой известного бренда и без акциза. Сумма их оценки составила более 250 000 гривен.

Данные табачные изделия были незаконно перемещены с временно оккупированной территории за пределами официальных дорожных коридоров и планировались для продажи на контролируемой территории с целью заработка.

По данному факту в процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры, следователями СУ ГУ ДФС в Донецкой области проводятся следственно-розыскные действия. Табачные изделия и транспортные средства, которые перемещали, изъяты в установленном порядке.

Напомним, на Закарпатье блокировали незаконную переправку 100 тысяч пачек сигарет в Европу.