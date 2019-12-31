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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 39207 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 121191 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 126946 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 125115 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 148327 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 111489 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 111848 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109856 просмотра

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4 марта, 15:53 • 132241 просмотра

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В Донецкой области задержали сигареты с оккупированных территорий на четверть млн грн

В Донецкой области задержали сигареты с оккупированных территорий на четверть млн грн

Киев  •  УНН

 • 12375 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Правоохранители из состава Объединенных сил помешали дельцам зарабатывать на нелегальном табаке с оккупированных территорий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.

Вблизи села Прохоровка Волновахского района межведомственная группа сотрудников ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и оперативников Донецкого пограничного отряда по оперативной информации задержали два внедорожника Nissan с партией табачного контрафакта. Два жителя Краматорска целом везли девятнадцать ящиков (9500 пачек) сигарет. Табачные изделия были в пачках под маркой известного бренда и без акциза. Сумма их оценки составила более 250 000 гривен.

Данные табачные изделия были незаконно перемещены с временно оккупированной территории за пределами официальных дорожных коридоров и планировались для продажи на контролируемой территории с целью заработка.

По данному факту в процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры, следователями СУ ГУ ДФС в Донецкой области проводятся следственно-розыскные действия. Табачные изделия и транспортные средства, которые перемещали, изъяты в установленном порядке.

Напомним, на Закарпатье блокировали незаконную переправку 100 тысяч пачек сигарет в Европу.

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