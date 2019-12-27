На Закарпатье блокировали незаконную переправку 100 тысяч пачек сигарет в Европу

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники планируют незаконно переместить через государственную границу партию контрафактных сигарет. Во время таможенного досмотра на пункте пропуска "Дьяково-автомобильный" правоохранители обнаружили в рефрижераторе грузовика контрабандистов 100 тысяч пачек фальсификата", - говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам стоимость партии составляет 5 миллионов гривен по теневым расценкам. В рамках ранее открытого уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к сделке.

Напомним, сотрудники Госпогранслужбы обнаружили 13 точек накопления подакцизных товаров.