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На Закарпатті блокували незаконне переправлення 100 тисяч пачок цигарок до Європи

На Закарпатті блокували незаконне переправлення 100 тисяч пачок цигарок до Європи

Київ • УНН

 • 13209 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. На Закарпатті Служба безпеки України блокувала незаконне переправлення до Європи 100 тисяч пачок цигарок. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники планують незаконно перемістити через державний кордон партію контрафактних цигарок. Під час митного огляду на пункті пропуску "Дяково-автомобільний" правоохоронці виявили у рефрижераторі вантажівки контрабандистів 100 тисяч пачок фальсифікату", - сказано у повідомленні.

За попередніми підрахунками вартість партії становить 5 мільйонів гривень за тіньовими розцінками. У межах раніше відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до оборудки.

Нагадаємо, співробітники Держприкордонслужби виявили 13 точок накопичення підакцизних товарів. 

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