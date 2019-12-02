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Прикордонники виявили 13 точок накопичення контрафактних цигарок

Прикордонники виявили 13 точок накопичення контрафактних цигарок

Київ • УНН

 • 10083 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Співробітники Держприкордонслужби виявили 13 точок накопичення підакцизних товарів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Повідомляється, що правоохоронці виявили 13 точок накопичення підакцизних товарів.

“Наприкінці минулого тижня спільна міжвідомча група, до складу якої увійшли співробітники оперативних підрозділів Північного регіонального управління Держприкордонслужби та Державної фіскальної служби у Чернігівській області, в рамках кримінального провадження за статтею 204 „Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів“ Кримінального Кодексу України у містах Чернігів та Городня провела санкціоновані обшуки місць накопичення вказаних товарів. В ході обшуків виявлено та вилучено 121 ящик цигарок”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що виявлені під час обшуків тютюнові вироби надходили до організаторів з різних регіонів України відправленнями кур’єрських служб, а також дрібними партіями з інших країн через пункти пропуску в межах дозволених для фізичних осіб норм.

“Більшість вилученого — контрафактні тютюнові вироби, які виготовлені на території України. Місця та потужності виробництва встановлюються. Цигарки з ознаками підробок будуть направлені на відповідні експертизи”, — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, на Буковині СБУ попередило контрабанду цигарок на майже 6 млн грн.

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