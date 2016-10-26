Контактна група щодо Донбасу розпочала зустріч у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочала засідання у Мінську. Про це повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер у Facebook, передає УНН.
“У Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи”, — повідомила вона.
Як повідомляв УНН, радник голови СБУ Юрій Тандіт розповів, що під час засідання тристоронньої контактної групи будуть підніматися питання безпеки, зокрема відведення озброєння.