Контактная группа по Донбассу начала встречу в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседание в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер в Facebook, передает УНН.
"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - сообщила она.
Как сообщал УНН, советник главы СБУ Юрий Тандит рассказал, что во время заседания трехсторонней контактной группы будут подниматься вопросы безопасности, в частности отвода вооружения.