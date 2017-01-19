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Конституційний суд дозволив Росії не платити акціонерам ЮКОСа 1,9 млрд євро

Конституційний суд дозволив Росії не платити акціонерам ЮКОСа 1,9 млрд євро

Київ • УНН

 • 19083 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Конституційний суд Росії дозволив владі країни не виплачувати колишнім акціонерам компанії ЮКОС 1,9 млрд євро в якості компенсації, присудженої їм Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ), передає УНН з посиланням на BBC.

“Росія має право відступити від накладених на неї обов’язків, якщо це єдиний спосіб не порушити конституцію”, — сказав глава Конституційного суду Валерій Зорькін.

До висновку про те, що рішення Страсбурзького суду про виплату компенсації в 1,86 млрд євро колишнім акціонерам ЮКОСа суперечить конституції, раніше прийшов російський мін’юст, який і звернувся в жовтні 2016 року зі запитом до Конституційного суду.

ЄСПЛ у 2014 році постановив, що російський суд при розгляді першого “справи ЮКОСа” 2000 року порушив права на судовий захист і справедливий судовий розгляд, а також виніс необґрунтовані штрафи за податкові порушення.

На думку міністерства юстиції Росії, ЄСПЛ неправильно трактував Конвенцію про права людини, оцінюючи шкоду, завдану колишнім акціонерам нафтової компанії. Виступаючи на засіданні КС у грудні, представник мін’юсту Георгій Матюшкін заявив, що “положення конвенції не містять прямої заборони на використання державою законних засобів для правомірного стягнення податків”.

У грудні 2015 року президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє Конституційному суду визнавати нездійсненними рішення міжнародних судів, перш за все Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), в разі якщо їх рішення суперечать російської конституції.

Запит про виплату 1,86 млрд євро екс-акціонерам ЮКОСа став другим випадком в практиці КС, коли вирішувалося питання про виконання постанови ЄСПЛ. У квітні цього року КС ухвалив не виконувати вимогу Страсбурзького суду про надання деяким ув’язненим права голосувати на виборах.

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