Конституционный суд разрешил России не платить акционерам ЮКОСа 1,9 млрд евро

"Россия имеет право отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить конституцию", - сказал глава Конституционного суда Валерий Зорькин.

К выводу о том, что решение Страсбургского суда о выплате компенсации в 1,86 млрд евро бывшим акционерам ЮКОСа противоречит конституции, раньше пришел российский Минюст, который и обратился в октябре 2016 г. с запросом в Конституционный суд.

ЕСПЧ в 2014 году постановил, что российский суд при рассмотрении первого "дела ЮКОСа" в 2000 году нарушил права на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство, а также вынес необоснованные штрафы за налоговые нарушения.

По мнению министерства юстиции России, ЕСПЧ неправильно трактовал Конвенцию о правах человека, оценивая вред, причиненный бывшим акционерам нефтяной компании. Выступая на заседании КС в декабре, представитель минюста Георгий Матюшкин заявил, что "положения конвенции не содержат прямого запрета на использование государством законных средств для правомерного взыскания налогов".

В декабре 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет Конституционному суду признавать невыполнимыми решения международных судов, прежде всего Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в случае если их решения противоречат российской конституции.

Запрос о выплате 1,86 млрд евро экс-акционерам ЮКОСа стал вторым случаем в практике КС, когда решался вопрос о выполнении постановления ЕСПЧ. В апреле этого года КС постановил не выполнять требование Страсбургского суда о предоставлении некоторым заключенным права голосовать на выборах.