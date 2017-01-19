Конституционный суд разрешил России не платить акционерам ЮКОСа 1,9 млрд евро
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Конституционный суд России разрешил властям страны не выплачивать бывшим акционерам компании ЮКОС 1,9 млрд евро в качестве компенсации, присужденной им Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), передает УНН со ссылкой на BBC.
"Россия имеет право отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить конституцию", - сказал глава Конституционного суда Валерий Зорькин.
К выводу о том, что решение Страсбургского суда о выплате компенсации в 1,86 млрд евро бывшим акционерам ЮКОСа противоречит конституции, раньше пришел российский Минюст, который и обратился в октябре 2016 г. с запросом в Конституционный суд.
ЕСПЧ в 2014 году постановил, что российский суд при рассмотрении первого "дела ЮКОСа" в 2000 году нарушил права на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство, а также вынес необоснованные штрафы за налоговые нарушения.
По мнению министерства юстиции России, ЕСПЧ неправильно трактовал Конвенцию о правах человека, оценивая вред, причиненный бывшим акционерам нефтяной компании. Выступая на заседании КС в декабре, представитель минюста Георгий Матюшкин заявил, что "положения конвенции не содержат прямого запрета на использование государством законных средств для правомерного взыскания налогов".
В декабре 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет Конституционному суду признавать невыполнимыми решения международных судов, прежде всего Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в случае если их решения противоречат российской конституции.
Запрос о выплате 1,86 млрд евро экс-акционерам ЮКОСа стал вторым случаем в практике КС, когда решался вопрос о выполнении постановления ЕСПЧ. В апреле этого года КС постановил не выполнять требование Страсбургского суда о предоставлении некоторым заключенным права голосовать на выборах.