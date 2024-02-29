Конкуренція за кваліфіковані кадри підштовхує зарплати в Україні вище рівня інфляції - НБУ

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9750 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 71046 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155347 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 152557 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126042 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134072 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85860 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93411 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99010 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89779 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.9м/с
62%
Популярнi новини

В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

13 квітня, 14:18 • 5354 перегляди

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 5084 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 5634 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 4484 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

19:08 • 4698 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 152561 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223973 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373410 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309535 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417600 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2836 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14971 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31834 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28626 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126044 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Конкуренція за кваліфіковані кадри підштовхує зарплати в Україні вище рівня інфляції - НБУ

Київ • УНН

 • 29463 перегляди

Компанії стикаються з труднощами у пошуку кваліфікованих фахівців, що підштовхує зростання заробітної плати вище рівня інфляції.

Конкуренція за кваліфіковані кадри підштовхує зарплати в Україні вище рівня інфляції - НБУ

Компанії стикаються зі структурними перекосами на ринку праці, міграція та мобілізація ускладнила пошук фахівців, і зростаюча конкуренція за кваліфікованого працівника підштовхує підвищення заробітних плат до рівня, вищого за інфляцію, повідомили у НБУ, пише УНН.

Деталі

Бізнес у пошуках нового персоналу, як повідомляється, став активнішим, порівняно з минулим роком, при цьому зростає кількість вакансій, особливо у сфері торгівлі та послуг. Однак структурні перекоси на ринку праці часто перешкоджають підприємствам знайти кваліфікованих спеціалістів. 

"Ще до повномасштабної війни підприємства стикалися з проблемою пошуку кваліфікованих кадрів, а мобілізація та значна міграція ще більше ускладнили цей процес. У результаті безробіття скорочується, але дуже повільно", - вказали у НБУ.

Як зазначається, конкуренція за кваліфіковані кадри підштовхує компанії до поступового підвищення заробітних плат. "Багато компаній проводять не тільки номінальне підвищення оплати праці, але й реальне – тобто вище рівня інфляції", - зазначили у НБУ.

За оцінками Нацбанку, реальні зарплати в країні зросли на 3,5% у минулому році, і очікується подальше підвищення.

Також НБУ прогнозує подальше зниження безробіття.

Стверджується, що попит на кваліфікованих працівників продовжуватиме зростати, особливо за умови поліпшення безпекової ситуації наступного року. Тим паче, коли Україна буде потребувати нових робочих рук для відбудови, що спонукатиме компанії активно змагатися за працівників, включаючи бійців, що повертаються з передової, і мігрантів. Ця конкуренція й надалі підштовхуватиме до підвищення реальних заробітних плат.

Зарплати в Україні зросли від 23 до 50 відсотків за рік – оцінка Work.ua23.12.23, 20:20 • 39472 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Економіка
Національний банк України
Україна
Brent
$64.46
Bitcoin
$83,752.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.05
Ethereum
$1,585.18