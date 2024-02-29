Конкуренція за кваліфіковані кадри підштовхує зарплати в Україні вище рівня інфляції - НБУ
Київ • УНН
Компанії стикаються з труднощами у пошуку кваліфікованих фахівців, що підштовхує зростання заробітної плати вище рівня інфляції.
Компанії стикаються зі структурними перекосами на ринку праці, міграція та мобілізація ускладнила пошук фахівців, і зростаюча конкуренція за кваліфікованого працівника підштовхує підвищення заробітних плат до рівня, вищого за інфляцію, повідомили у НБУ, пише УНН.
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Бізнес у пошуках нового персоналу, як повідомляється, став активнішим, порівняно з минулим роком, при цьому зростає кількість вакансій, особливо у сфері торгівлі та послуг. Однак структурні перекоси на ринку праці часто перешкоджають підприємствам знайти кваліфікованих спеціалістів.
"Ще до повномасштабної війни підприємства стикалися з проблемою пошуку кваліфікованих кадрів, а мобілізація та значна міграція ще більше ускладнили цей процес. У результаті безробіття скорочується, але дуже повільно", - вказали у НБУ.
Як зазначається, конкуренція за кваліфіковані кадри підштовхує компанії до поступового підвищення заробітних плат. "Багато компаній проводять не тільки номінальне підвищення оплати праці, але й реальне – тобто вище рівня інфляції", - зазначили у НБУ.
За оцінками Нацбанку, реальні зарплати в країні зросли на 3,5% у минулому році, і очікується подальше підвищення.
Також НБУ прогнозує подальше зниження безробіття.
Стверджується, що попит на кваліфікованих працівників продовжуватиме зростати, особливо за умови поліпшення безпекової ситуації наступного року. Тим паче, коли Україна буде потребувати нових робочих рук для відбудови, що спонукатиме компанії активно змагатися за працівників, включаючи бійців, що повертаються з передової, і мігрантів. Ця конкуренція й надалі підштовхуватиме до підвищення реальних заробітних плат.
Зарплати в Україні зросли від 23 до 50 відсотків за рік – оцінка Work.ua23.12.23, 20:20 • 39472 перегляди