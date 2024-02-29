Конкуренция за квалифицированные кадры подталкивает зарплаты в Украине выше уровня инфляции - НБУ

Компании сталкиваются со структурными перекосами на рынке труда, миграция и мобилизация усложнила поиск специалистов, и растущая конкуренция за квалифицированного работника подталкивает повышение заработных плат до уровня выше инфляции, сообщили в НБУ, пишет УНН.

Детали

Бизнес в поисках нового персонала, как сообщается, стал более активным по сравнению с прошлым годом, при этом растет количество вакансий, особенно в сфере торговли и услуг. Однако структурные перекосы на рынке труда часто препятствуют предприятиям найти квалифицированных специалистов.

"Еще до полномасштабной войны предприятия сталкивались с проблемой поиска квалифицированных кадров, а мобилизация и значительная миграция еще больше усложнили этот процесс. В результате безработица сокращается, но очень медленно", - указали в НБУ.

Как отмечается, конкуренция за квалифицированные кадры подталкивает компании к постепенному повышению заработных плат. "Многие компании проводят не только номинальное повышение оплаты труда, но и реальное - то есть выше уровня инфляции", - отметили в НБУ.

По оценкам Нацбанка, реальные зарплаты в стране выросли на 3,5% в прошлом году, и ожидается дальнейшее повышение.

Также НБУ прогнозирует дальнейшее снижение безработицы.

Утверждается, что спрос на квалифицированных работников будет продолжать расти, особенно при условии улучшения ситуации с безопасностью в следующем году. Тем более, когда Украина будет нуждаться в новых рабочих руках для восстановления, что будет побуждать компании активно соревноваться за работников, включая бойцов, возвращающихся с передовой, и мигрантов. Эта конкуренция и в дальнейшем будет подталкивать к повышению реальных заработных плат.

Зарплаты в Украине выросли от 23 до 50 процентов за год - оценка Work.ua