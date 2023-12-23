Зарплаты в Украине выросли от 23 до 50 процентов за год - оценка Work.ua

Несмотря на войну, работодатели готовы увеличивать зарплаты работникам, поскольку спрос на профессионалов растет во многих отраслях. Об этом в эфире телемарафона сказал соучредитель и СЕО Work.ua Артур Михно, передает УНН.

Во всех отраслях есть спрос на квалифицированных работников. Особенно большие потребности в медицине и фармацевтике. Также есть потребность в людях рабочих и производственных специальностей. Все что связано со строительством пользуется большим спросом. Две наиболее растущие вакансии - водителей-механиков и электриков. Потребности в этих специалистах есть и в армии, и в тылу. Неизменный лидер - сфера обслуживания, а также все, что касается продаж. Это могут быть люди, которые работают в телефонных продажах, могут быть непосредственно продавцы в магазинах - сказал он.

Детали

Он отметил, что в течение года значительно выросли заработные платы. Определяется рост от 23 до 50 процентов в различных отраслях. Например, значительно выросли предложения для водителей. По его оценкам, средняя заработная плата в Украине составляет плата в Украине составляет около 18 500 гривен. При этом предложения значительно колеблются в разных регионах.

Работодатели в борьбе за квалифицированных работников ищут возможности увеличить зарплату - отметил Артур Михно.

За год средняя зарплата в Украине выросла на 23% за год