За год средняя зарплата в Украине выросла на 23% за год
Киев • УНН
Среднемесячная заработная плата в Украине выросла на 22,7% до 17 937 грн в 3-м квартале, с наибольшим ростом в ИТ и финансовом секторах.
Среднемесячная зарплата в Украине в третьем квартале выросла на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 17 937 грн. Об этом в четверг, 21 декабря сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.
Детали
Отмечается, что наибольшим среди отраслей экономики этот показатель является:
- в сфере информации и телекоммуникаций - 37 542 грн (+20,3% к показателю III квартала 2022 года
- в финансовом и страховом секторе - 34 189 грн (+29,8%),
- на авиационном транспорте - 33 205 грн (+21,9%).
Наименьший уровень средней заработной платы зафиксирован:
- в сфере библиотечного, архивного и музейного дела - 11 373 грн (+9,9%),
- в сфере творчества, искусства и развлечений - 11 503 грн (+7,4%),
- в образовании - 12 180 грн (+8,2%).
В Украине ожидается рост зарплаты следующие три года - прогноз правительства19 декабрь 2023, 08:53 • 28886 просмотров
За год средняя зарплата в Украине выросла на 23% за год
Среднемесячная заработная плата в Украине выросла на 22,7% до 17 937 грн в 3-м квартале, с наибольшим ростом в ИТ и финансовом секторах.
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