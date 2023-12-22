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За год средняя зарплата в Украине выросла на 23% за год

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 04:41  •  9952 просмотра

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Среднемесячная заработная плата в Украине выросла на 22,7% до 17 937 грн в 3-м квартале, с наибольшим ростом в ИТ и финансовом секторах.

Среднемесячная зарплата в Украине в третьем квартале выросла на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 17 937 грн. Об этом в четверг, 21 декабря сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.

Детали

Отмечается, что наибольшим среди отраслей экономики этот показатель является:

  • в сфере информации и телекоммуникаций - 37 542 грн (+20,3% к показателю III квартала 2022 года
  • в финансовом и страховом секторе - 34 189 грн (+29,8%),
  • на авиационном транспорте - 33 205 грн (+21,9%).

Наименьший уровень средней заработной платы зафиксирован:

  • в сфере библиотечного, архивного и музейного дела - 11 373 грн (+9,9%),
  • в сфере творчества, искусства и развлечений - 11 503 грн (+7,4%),
  • в образовании - 12 180 грн (+8,2%).

В Украине ожидается рост зарплаты следующие три года - прогноз правительства19 декабрь 2023, 08:53 • 28886 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
За рік середня зарплата в Україні зросла на 23%
Average salary in Ukraine increased by 23% over the year
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За год средняя зарплата в Украине выросла на 23% за год

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