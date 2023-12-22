За год средняя зарплата в Украине выросла на 23% за год

Высшие военные чиновники США и Китая впервые за год пообщались

Высшие военные чиновники США и Китая провели первую виртуальную встречу более чем за год, обсудив глобальную безопасность и важность диалога для предотвращения конфликтов, после того, как США и Китай договорились о восстановлении связей.