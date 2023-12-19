В Украине ожидается рост зарплаты следующие три года - прогноз правительства

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Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
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Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
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Золото, добытое в Африке, приносит кремлю миллиарды и влияет на войну рф в Украине

российские наемники в Африке, которые финансируются за счет добычи и "отмывания" россией на международных рынках африканского золота, также обеспечивают поток миллиардов на войны, которые ведет кремль. Все это происходит несмотря на строгие санкции, сообщает отчет The Blood Gold.

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Золото, добытое в Африке, приносит кремлю миллиарды и влияет на войну рф в Украине

Украинская компания получила 7 наград в премии HR-бренд 2023

Украинская компания МХП получила семь наград на церемонии награждения HR Brand 2023 за свои проекты. Среди инициатив, которые получили признание - реинтеграция ветеранов, женщины в профильных отраслях и поддержка психического здоровья работников.

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США объявили спецоперацию по защите судоходства в Красном море

США объявили о начале операции "Prosperity Guardian" - многонациональной инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Красном море от нападений хуситов.

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США объявили спецоперацию по защите судоходства в Красном море

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

В Украине с января по октябрь 2023 года правоохранители зарегистрировали 208 уголовных производств по фактам незаконного использования гуманитарной помощи с целью получения прибыли, 50 подозреваемым было сообщено о подозрении.

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В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

Главные приоритеты США: защита энергетической инфраструктуры Украины зимой - посол Бринк

Посол США в Украине заявил, что защита энергетической инфраструктуры Украины зимой и максимизация экспорта являются главными приоритетами США, отметив поддержку в сфере обороны и экономического восстановления.

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Главные приоритеты США: защита энергетической инфраструктуры Украины зимой - посол Бринк

Винницкий облсовет пиарит Гройсмана на помощи армии от общин - СМИ

Винницкий областной совет продвигал "гуманитарный штаб" бывшего премьер-министра Гройсмана, используя логотипы на помощи, отправленной Вооруженным силам Украины, которая на самом деле была поддержана и, возможно, профинансирована местными общинами и работниками коммунальных предприятий.

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Ремонт на "синей ветке" метро: за пересадку киевлянам за первый день компенсировали 110 тыс. грн

Киев компенсировал более 110 000 гривен за около 18 500 вынужденных пересадок в первый день из-за ремонта между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская".

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Ремонт на "синей ветке" метро: за пересадку киевлянам за первый день компенсировали 110 тыс. грн

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Белый дом вскоре представит пакет помощи Украине, который не требует одобрения Конгресса. Джон Кирби призывает Конгресс одобрить новое финансирование на текущие потребности Украины.

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США до конца года объявят о еще одном пакете помощи Украине, последнем из профинансированных - Кирби

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

Ассоциация производителей молока прокомментировала инициативу Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями.

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Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями