В Украине ожидается рост зарплаты следующие три года - прогноз правительства

Среднемесячная номинальная заработная плата работников, брутто (до вычета налогов), прогнозируется на уровне 21 809 гривен в 2024 году, 25 732 гривен в 2025 году и 30 260 гривен в 2026 году. Такие цифры содержится в правительственном постановлении №1315 от 15 декабря об основных прогнозных макропоказателях, пишет УНН.

Детали

Как ожидается, ежегодный рост номинальной среднемесячной зарплаты, скорректированной на инфляцию (год к году), составит 8,5% в 2024-м, 8,9% - в 2025-м и 9,1% - в 2026 году.

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