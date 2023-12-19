В Украине ожидается рост зарплаты следующие три года - прогноз правительства
Правительство Украины прогнозирует, что среднемесячная номинальная заработная плата вырастет с 21 809 грн в 2024 году до 30 260 грн в 2026 году с ежегодными темпами роста от 8,5% до 9,1%.
Золото, добытое в Африке, приносит кремлю миллиарды и влияет на войну рф в Украине
российские наемники в Африке, которые финансируются за счет добычи и "отмывания" россией на международных рынках африканского золота, также обеспечивают поток миллиардов на войны, которые ведет кремль. Все это происходит несмотря на строгие санкции, сообщает отчет The Blood Gold.
Украинская компания получила 7 наград в премии HR-бренд 2023
Украинская компания МХП получила семь наград на церемонии награждения HR Brand 2023 за свои проекты. Среди инициатив, которые получили признание - реинтеграция ветеранов, женщины в профильных отраслях и поддержка психического здоровья работников.
США объявили спецоперацию по защите судоходства в Красном море
США объявили о начале операции "Prosperity Guardian" - многонациональной инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Красном море от нападений хуситов.
В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
В Украине с января по октябрь 2023 года правоохранители зарегистрировали 208 уголовных производств по фактам незаконного использования гуманитарной помощи с целью получения прибыли, 50 подозреваемым было сообщено о подозрении.
Главные приоритеты США: защита энергетической инфраструктуры Украины зимой - посол Бринк
Посол США в Украине заявил, что защита энергетической инфраструктуры Украины зимой и максимизация экспорта являются главными приоритетами США, отметив поддержку в сфере обороны и экономического восстановления.
Винницкий облсовет пиарит Гройсмана на помощи армии от общин - СМИ
Винницкий областной совет продвигал "гуманитарный штаб" бывшего премьер-министра Гройсмана, используя логотипы на помощи, отправленной Вооруженным силам Украины, которая на самом деле была поддержана и, возможно, профинансирована местными общинами и работниками коммунальных предприятий.
Ремонт на "синей ветке" метро: за пересадку киевлянам за первый день компенсировали 110 тыс. грн
Киев компенсировал более 110 000 гривен за около 18 500 вынужденных пересадок в первый день из-за ремонта между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская".
США до конца года объявят о еще одном пакете помощи Украине, последнем из профинансированных - Кирби
Белый дом вскоре представит пакет помощи Украине, который не требует одобрения Конгресса. Джон Кирби призывает Конгресс одобрить новое финансирование на текущие потребности Украины.
Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
Ассоциация производителей молока прокомментировала инициативу Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями.