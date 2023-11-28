Средняя зарплата в Украине упала на 3,3% за квартал

Показатель средней заработной платы в Украине за квартал снизился на 3,3%, свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины, пишет УНН.

Детали

Тогда как во втором квартале средний показатель зарплаты для исчисления пенсии был на уровне 14 582,68 грн в месяц (43 748,04 грн за квартал), то в третьем квартале этот показатель уменьшился до 14 097,73 грн в месяц (42 293,19 грн за квартал).

Таким образом, за месяц в третьем квартале средняя зарплата уменьшилась на 484,95 грн против зарплаты за месяц во втором квартале, или же на почти 1,5 тысячи за квартал.

В первом квартале этот показатель составлял в среднем 12 954 грн в месяц (38 862,37 грн за квартал).

Напомним

Средняя зарплата за 2022 год выросла почти на 6%.