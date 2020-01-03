Конкурент для Ярмоленка: "Вест Хем" зацікавився гравцем "Інтера"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. За інформацією журналіста La Gazzetta dello Sport Ніколо Скірі, "Вест Хем" зацікавився в придбанні гравця "Інтера" Габріеля Барбози (відомий, як Габігол), передає УНН з посиланням на Twitter Ніколо Скірі.
"Молотобійці" претендують на 23-річного бразильця поряд з "Фламенго", в складі якого виступає Барбоза на правах оренди.
У минулому сезоні чемпіонату Бразилії Габігол зіграв за "Фламенго" в 29 матчах і забив 25 голів.
Відзначимо, що футболіст може виступати в центрі півзахисту і на правому фланзі, позиції Андрія Ярмоленка. Крім того, він може виконувати роль нападника.
Додамо, що трансферна вартість гравця за даними Transfermarkt становить 23 млн євро.