Конкурент для Ярмоленко: "Вест Хэм" заинтересовался игроком "Интера"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скира, "Вест Хэм" заинтересовался в приобретении игрока "Интера" Габриэля Барбозы (известный, как Габигол), передает УНН со ссылкой на Twitter Николо Скира.
"Молотобойцы" претендуют на 23-летнего бразильца рядом с "Фламенго", в составе которого выступает Барбоза на правах аренды.
В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Габигол сыграл за "Фламенго" в 29 матчах и забил 25 голов.
Отметим, что футболист может выступать в центре полузащиты и на правом фланге, позиции Андрея Ярмоленко. Кроме того, он может выполнять роль нападающего.
Добавим, что трансферная стоимость игрока по данным Transfermarkt составляет 23 млн евро.