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Конгрес США схвалить фінансування для України, коли відповідний запит подадуть на голосування — речник Держдепу

Київ • УНН

 • 414544 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сполучені Штати Америки знають про потреби України у фінансуванні, і Конгрес прийме відповідний запит щойно його висунуть на голосування. Таку впевненість висловив у середу, 1 листопада, під час брифінгу речник Держдепу Метью Міллер. Про це пише Голос Америки, передає УНН.

Конгрес США схвалить фінансування для України, коли відповідний запит подадуть на голосування — речник Держдепу

Цитата

“Ми вважаємо практичним питанням, що коли запит на фінансування для України буде висунуто на голосування — він пройде в обох палатах Конгресу”, — наголосив Міллер.

Деталі

Речник Держдепу підкреслив, що підтримка України у боротьбі з російськими загарбниками для США залишається важливою, як і раніше. Сполучені Штати допоможуть Україні “захиститись від жахливих атак, які росія здійснювала і продовжує здійснювати проти українців”.

Метью Міллер також зауважив, що Сполучені Штати “в жодному разі не втратили уваги до потреби підтримувати Україну”.

“Ось чому ви бачили, як президент в Овальному кабінеті виголосив промову про нашу підтримку України. Ми й надалі залишатимемось зосереджені на цьому”, — додав речник Держдепу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лідер республіканців у Сенаті США, лобіює фінансову підтримку України, попри розбіжності щодо цього питання всередині його партії — Politico

Нагадаємо

Президент США Джо Байден попередив, що може накласти вето на пакет, запропонований республіканцями в Палаті представників із надання допомоги Ізраїлю, якщо там не буде підтримки України. Це за собою може потягнути скорочення фінансування Податкової служби (IRS) і виключення фінансування інших пріоритетів національної безпеки.

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