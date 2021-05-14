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Конфлікт Вірменії та Азербайджану: Пашинян попросив Путіна про військову допомогу

Київ • УНН

 • 36329 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян заявив про звернення до президента Росії Володимира Путіна з проханням про військову допомогу у зв'язку із загостренням конфлікту на вірмено-азербайджанському кордоні, передає УНН.

Конфлікт Вірменії та Азербайджану: Пашинян попросив Путіна про військову допомогу

Деталі

Пашинян заявив, що така заява викликана тим, що азербайджанські військові сили не повністю покинули територію Вірменії, незважаючи на укладену домовленість про повне виведення військ.

Цитата

"Оскільки домовленість не виконана повністю, сьогодні я звернувся до президента Росії відповідно до Договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу від 1997 року і Договором про вірмено-російське угруповання військ для надання Вірменії, в тому числі, військової допомоги", - сказав Пашинян.

Він також зазначив, що Франція висловила готовність надати військову допомогу для врегулювання ситуації на кордоні Вірменії та Азербайджану.

Контекст

У четвер Вірменія заявила про пересування азербайджанських військ на кордоні.

В.о. прем'єр-міністра республіки Нікол Пашинян назвав це спланованою провокацією.

Пізніше Міноборони Вірменії повідомило, що азербайджанські збройні сили здійснили спробу провести "певні роботи" в одному з прикордонних районів Сюніка з метою "коригування кордону".

Після заходів, вжитих вірменськими підрозділами, азербайджанські військові припинили роботи. Увечері того ж дня, в ході засідання Ради безпеки республіки Пашинян заявив, що азербайджанські збройні сили перетнули державний кордон Вірменії, пройшовши вглиб на 3,5 км.

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