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Конфликт Армении и Азербайджана: Пашинян попросил Путина о военной помощи

Киев • УНН

 • 36329 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи в связи с обострением конфликта на армяно-азербайджанской границе, передает УНН.

Конфликт Армении и Азербайджана: Пашинян попросил Путина о военной помощи

Детали

Пашинян заявил, что такое заявление вызвано тем, что азербайджанские военные силы не полностью покинули территорию Армении, несмотря на заключенную договоренность о полном выводе войск.

Цитата

“Поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении, в том числе, военной помощи”, — сказал Пашинян
Он также отметил, что Франция выразила готовность оказать военную помощь для урегулирования ситуации на границе Армении и Азербайджана.

Контекст

В четверг Армения заявила о передвижении азербайджанских войск на границе.

И.о. премьер-министра республики Никол Пашинян назвал это спланированной провокацией.

Позднее Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы совершили попытку провести “определенные работы” в одном из приграничных районов Сюника в целях “корректировки границы”.

После мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили работы. Вечером того же дня, в ходе заседание Совета безопасности республики Пашинян заявил, что азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

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