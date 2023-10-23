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Конфлікт на Близькому Сході не повинен відволікти від підтримки України - голова МЗС Литви

Київ • УНН

 • 153648 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Конфлікт на Близькому Сході не повинен відволікти ЄС від підтримки України, заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс перед засідання голів МЗС країн ЄС у понеділок, пише УНН.

Конфлікт на Близькому Сході не повинен відволікти від підтримки України - голова МЗС Литви

Цитата

"Я справді очікую, що ми будемо помітним і важливим партнером у вирішенні кризи в Ізраїлі та Палестині, тому що це також стосується нашої безпеки та принципів, за які ми боремося в Україні щодо верховенства закону та тому подібне", - зазначив голова МЗС Литви.

"Ми не можемо забувати, ми не можемо відводити погляд від України... Ми спостерігаємо відновлення наступу росії, і це нагадує нам, що росіяни чекають подібних ситуацій, коли ми звертаємо нашу увагу ще кудись, щоб вони могли відновити свої атаки, - вказав Ландсберґіс. - Моя головна надія полягає в тому, що ми зможемо надіслати меседж за допомогою фінансування про те, що Європа прихильна визначенню цілей оборони України. Інакше це просто уповільнює нас і в деяких випадках доводить, що ми не такі ефективні, як могли б бути".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Війна в Україні і конфлікт на Близькому Сході мають різні причини і наслідки, але рф користується ситуацією - Боррель

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