Конфликт на Ближнем Востоке не должен отвлечь от поддержки Украины - глава МИД Литвы

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"Я действительно ожидаю, что мы будем заметным и важным партнером в разрешении кризиса в Израиле и Палестине, потому что это также касается нашей безопасности и принципов, за которые мы боремся в Украине относительно верховенства закона и тому подобное", - отметил глава МИД Литвы.

"Мы не можем забывать, мы не можем отводить взгляд от Украины... Мы наблюдаем возобновление наступления россии, и это напоминает нам, что россияне ждут подобных ситуаций, когда мы обращаем наше внимание еще куда-то, чтобы они могли возобновить свои атаки, - указал Ландсбергис. - Моя главная надежда заключается в том, что мы сможем послать месседж с помощью финансирования о том, что Европа привержена определению целей обороны Украины. Иначе это просто замедляет нас и в некоторых случаях доказывает, что мы не так эффективны, как могли бы быть".

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