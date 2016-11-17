Компанія WOG передала бійцям АТО позашляховик та гуманітарну допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Одеський батальйон спеціального призначення, який бере участь у проведенні антитерористичної операції, отримав від компанії WOG сучасний автомобіль Mitsubishi Pajero та гуманітарну допомогу. Про це УНН повідомили у компанії.
“Сьогодні компанія WOG офіційно передає транспортний засіб для комфортного переміщення військовослужбовців в зоні АТО, крім того, передаємо продукти харчування для наших захисників. Ми з першого дня проведення антитерористичної операції на Сході країни не словом, а ділом допомагає нашим Збройним силам ”, - сказав директор Одеської регіональної дирекції компанії WOG О.Валентіїв.
Також він зазначив, що окрім матеріальної та благодійної допомоги військовослужбовцям, компанія WOG допомагає учасникам АТО працевлаштуватися на заправних станціях.
Нагадаємо, WOG отримав знак соціально відповідальної компанії.