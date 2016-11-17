Компания WOG передала бойцам АТО внедорожник и гуманитарную помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Одесский батальон специального назначения, который участвует в проведении антитеррористической операции, получил от компании WOG современный автомобиль Mitsubishi Pajero и гуманитарную помощь. Об этом сообщили УНН в компании.
"Сегодня компания WOG официально передает транспортное средство для комфортного перемещения военнослужащих в зоне АТО, кроме того, передаем продукты питания для наших защитников. Мы с первого дня проведения антитеррористической операции на востоке страны не словом, а делом помогает нашим Вооруженным силам", - сказал директор Одесской региональной дирекции компании WOG А.Валентиев.
Также он отметил, что кроме материальной и благотворительной помощи военнослужащим, компания WOG помогает участникам АТО трудоустроиться на заправочных станциях.
Напомним, WOG получил знак социально ответственной компании.