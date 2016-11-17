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15 марта, 19:03 • 109792 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151402 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128182 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121391 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107368 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102704 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97848 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Компания WOG передала бойцам АТО внедорожник и гуманитарную помощь

Компания WOG передала бойцам АТО внедорожник и гуманитарную помощь

Киев • УНН

 • 7307 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Одесский батальон специального назначения, который участвует в проведении антитеррористической операции, получил от компании WOG современный автомобиль Mitsubishi Pajero и гуманитарную помощь. Об этом сообщили УНН в компании.

"Сегодня компания WOG официально передает транспортное средство для комфортного перемещения военнослужащих в зоне АТО, кроме того, передаем продукты питания для наших защитников. Мы с первого дня проведения антитеррористической операции на востоке страны не словом, а делом помогает нашим Вооруженным силам", - сказал директор Одесской региональной дирекции компании WOG А.Валентиев.

Также он отметил, что кроме материальной и благотворительной помощи военнослужащим, компания WOG помогает участникам АТО трудоустроиться на заправочных станциях.

Напомним, WOG получил знак социально ответственной компании.

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