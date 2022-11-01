Компанія МХП відкрила 100-й заклад мережі безпечної вуличної їжі Döner Маркет

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«Сьогодні компанія МХП перебуває на етапі трансформації з сировинної у міжнародну food & agro tech company. Ця еволюція відображає зміни у харчовій індустрії, де все більшим стає попит на продукти з доданою вартістю, зокрема формату ready-to-eat. Мережа Döner Market – одне з яскравих втілень такої трансформації. Розбудовуючи цю мережу, ми насамперед ставимо ціль показати і розказати українцям про те, що вулична їжа може бути не тільки смачною, а й безпечною», – зазначає Олексій Безуглий, директор департаменту створення любові споживачів МХП.

Деталі

У всіх точках Döner Маркет можна придбати шаурму та донери, які готують з м’яса «Наша Ряба» та Skott Smeat, а також нагетси, сирні палички, картоплю фрі й інші страви. Візитівка бренду – традиційні та фірмові рецептури, розроблені найкращими бренд-шефами України.

Основні інгредієнти страв виробляються на заводах компанії. Контроль якості та безпечності відбувається на всіх етапах – від виробництва і тендерів постачальників до перевірок стандартів командою служби якості МХП безпосередньо в самих точках продажу.

Додамо

Döner Маркет – це мережа закладів вуличної їжі, де роблять шаурму та донери. Перша точка бренду була відкрита в Києві у вересні 2020 року. Зараз заклади мережі працюють у різних населених пунктах 15-ти областей України.

Нагадаємо

У червні МХП запустила нову програму лояльності, що працює у торгових точках та закладах компанії, зокрема, в Döner Маркет.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.