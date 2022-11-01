Компания МХП открыла 100-е заведение сети безопасной уличной еды Döner Маркет

Цитата

«Сегодня компания МХП находится на этапе трансформации из сырьевой в международную food & agro tech company. Эта эволюция отражает изменения в пищевой индустрии, где все большим становится спрос на продукты с добавленной стоимостью, в частности формата ready-to-eat. Сеть Döner Market – одно из ярких воплощений такой трансформации. Развивая эту сеть, мы прежде всего ставим цель показать и рассказать украинцам о том, что уличная еда может быть не только вкусной, но и безопасной», – отмечает Алексей Безуглый, директор департамента создания любви потребителей МХП.

Детали

Во всех точках Döner Маркет можно приобрести шаурму и донеры, которые готовят из мяса «Наша Ряба» и Skott Smeat, а также наггетсы, сырные палочки, картофель фри и другие блюда. Визитка бренда – традиционные и фирменные рецептуры, разработанные лучшими бренд-шефами Украины.

Основные ингредиенты блюд производятся на заводах компании. Контроль качества и безопасности происходит на всех этапах – от производства и тендеров поставщиков до проверок стандартов командой службы качества МХП непосредственно в самих точках продаж.

Добавим

Döner Маркет – это сеть заведений уличной еды, где делают шаурму и донеры. Первая точка бренда была открыта в Киеве в сентябре 2020 года. Сейчас заведения сети работают в разных населенных пунктах 15-ти областей Украины.

Напомним

В июне МХП запустила новую программу лояльности, работающую в торговых точках и заведениях компании, в частности, в Döner Маркет.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.